«كورونا»: سكونٌ بعد 72 ساعة سجّلت 5 إصابات

سكن عدَّاد فيروس كورونا أمس بعد 72 ساعة سجَّل 5 إصاباتٍ خلالها مقابل 3 حالات تعافٍ.

وأفادت وزارة الصحة، في بيانٍ عبر موقعها الإلكتروني، بعدم رصدها الأربعاء أي إصاباتٍ أو وفياتٍ جديدة بالفيروس المسبِّب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية المعدية المؤدية أحياناً إلى الوفاة.

ولم تسجل الوزارة، كذلك، حالات تعافٍ جديدة.

في حين سجَّلت بين يومي الأحد والثلاثاء الماضيين 5 إصاباتٍ بواقع اثنتين في الرياض ومثلهما في نجران، وإصابة في خميس مشيط مقابل 3 حالات تعافٍ بينها اثنتان في الرياض أما الثالثة ففي الهفوف. وإجمالاً؛ أصاب الفيروس منذ ظهوره في المملكة، في عام 1433هـ، 1456 شخصاً.

وتعافى 842 من هؤلاء بما نسبته 57.8% من الإجمالي. بينما تُوفِّيَ 611 بنسبة 42%. ولا يزال 3 مصابين قيد المتابعة العلاجية بنسبة 0.2%.

وخلال أسبوعٍ مضى؛ بلغت حالة الإصابة 6 والتعافي 4 مع حالتي وفاة.

وأعلنت «الصحة»، في بيانٍ لها قبل أسبوع، تمكُّنها خلال عامٍ مضى من إيقاف 90% من تفشيات «كورونا» في المنشآت الصحية. وخلال العامين الماضيين؛ شكَّل اكتساب الفيروس داخل منشآت صحية مصدراً لـ28% من حالات العدوى، وفقاً لموقع الوزارة.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٥٢) صفحة (٢) بتاريخ (٢٩-١٢-٢٠١٦)