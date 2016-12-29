أصيبت ثلاث سيدات باختناق إثر حريق شبَّ في أحد المنازل بمدينة صفوى. وقال المتحدث الرسمي للدفاع المدني في المنطقة الشرقية العقيد منصور الدوسري، إن الحريق وقع في الـ 11 من صباح أمس في منزل بحي الحزم في مدينة صفوى بمحافظة القطيف. وأوضح أن الحادث عبارة عن اندلاع حريق في غرفة بالدور الثاني من منزل مكون من دورين، وقامت فرق الدفاع المدني بالسيطرة على الحريق الذي نتج عنه إصابة ثلاث سيدات باختناق، وتم إنقاذهن من قِبل الدفاع المدني، ونقلهن إلى مستشفى القطيف المركزي.
إصابة 3 سيدات في حريق منزل بالقطيف
نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٥٢) صفحة (٦) بتاريخ (٢٩-١٢-٢٠١٦)
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