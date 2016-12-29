«واجب»: حصر شامل لأسر الشهداء

وافقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على إطلاق الجمعية الخيرية لرعاية أسر الشهداء “واجب” وانتخاب سعود بن محمد العويس لرئاستها مدة 4 سنوات. وفضلاً عن العويس؛ يتألَّف مجلس إدارة الجمعية المنتخَب من الدكتورة أروى بنت عمر اليماني (نائب الرئيس)، والمستشار أحمد بن إبراهيم المحيميد (المسؤول المالي)، و6 أعضاء هم الدكتورة سارة بنت عمر العبدالكريم، والدكتور محمد بن عبدالعزيز الأنصاري، والمهندس مساعد بن عبدالله العيسى، والمهندس مصطفى بن محمد المهدي، والدكتور نجيب بن عبدالرحمن الزامل، وهوازن بنت عبدالله الزهراني. وأفاد العويس ببدء الجمعية أعمالها فعلياً بالتنسيق مع الجهات المعنيَّة لتنفيذ حصرٍ شاملٍ لأسر الشهداء في جميع القطاعات العسكرية والأمنية. وأشار، في تصريحاتٍ له أمس، إلى العمل على فتح قنوات تعاون مع كافة الجهات الحكومية والقطاع الخاص “لدعم أنشطة ومبادرات الجمعية التي تشمل الرعاية الاجتماعية والاقتصادية والصحية لأسر الشهداء من خلال الوقوف على أوضاعهم والتعرف على احتياجاتهم والعمل على تلبيتها”. وقال العويس “نسأل الله عز وجل أن يوفقنا للقيام بواجبنا في الجمعية وفق تطلعات ولاة الأمر الذين يسعون ويحرصون كل الحرص على خدمة أسر الشهداء والعناية بهم في شتى مجالات الحياة، وهذا الدعم الذي وجدناه من قيادتنا الحكيمة يدفعنا إلى بذل كل الجهود لخدمة هذه الفئة الغالية من أبنائنا وبناتنا من أسر الشهداء الذين ضحّى آباؤهم وأقاربهم بأرواحهم في سبيل حماية الوطن وأمنه ومواطنيه”. ورفع رئيس مجلس إدارة “واجب”، باسمه ونيابةً عن أعضاء الجمعية، الشكر والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، على عنايته بأسر الشهداء وحرصه على توفير كل سبل الحياة الكريمة لهم، تقديراً لتضحيات شهداء الواجب .

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٥٢) صفحة (٢) بتاريخ (٢٩-١٢-٢٠١٦)