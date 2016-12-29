بدءاً من يوم غداً ..

إيقاف صرف "الضمان" للمتخلِّفين عن تحديث بياناتهم

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الدمامالشرق

دعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المستفيدين من الضمان الاجتماعي والرعاية الاجتماعية إلى الإسراع في تحديث بياناتهم الشخصية، تفادياً لإيقاف الصرف عنهم بدءاً من يوم غدٍ الجمعة، بينما سيجري إبعادهم نهائياً في مطلع جمادى الأولى.

وقدَّرت الوزارة، في بيانٍ لها أمس الأربعاء، نسبة من حدّثوا بياناتهم من مستفيدي الضمان بـ 82 %، مقابل أكثر من 60 % من مستفيدي الرعاية، منذ إطلاق مشروع التحديث في صفر الفائت.

واعتبر البيان هاتين النسبتين مؤشراً على تفاعل سريع من جانب المستفيدين.

ودعا من تبقّى منهم دون تحديث إلى التجاوب السريع، مذكِّراً باستهداف مشروع تحديث البيانات “رفع مستوى جودة الخدمة المقدمة، وتطوير آليات الدعم للمستفيدين، إضافةً إلى تسهيل إجراءات التواصل بين الوزارة وعملائها من خلال قنوات جديدة وتقنيات متطورة وميسَّرة، مع “ضمان وصول دعم الوزارة إلى أكبر عددٍ ممن هم بحاجة إلى الدعم”.

الدمام  |  الشرق
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