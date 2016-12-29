وفاة أسطورة هوليوود ديبي رينولدز

بعد يوم من موت ابنتها..

توفيت الممثلة الاميركية ديبي رينولدز عن عمر ناهز الـ 84 عاما، اثر اصابتها بجلطة أمس الأربعاء، بعد ساعات فقط على رحيل ابنتها كاري فيشر على اثر ازمة قلبية.

واعلن وفاة رينولدز التي كانت واحدة من نجوم العصر الذهبي لهوليود، موقع اخبار المشاهير الالكتروني “تي ام زد”. ونقل الموقع عن ابنها تود فيشر انها اصيبت بجلطة في منزله.

“لقد أرادت أن تكون مع كاري”، حسبما نقلت مجلة “فرايتي” عن تود فيشر، ابن رينولدز.

وفازت رينولدز بالترشيح لجائزة أفضل ممثلة من أكاديمي أورد.

واشتهرت أسطورة هوليوود، 84 عاما، بدور البطولة عام 1952 في فيلم ” الغناء في المطر” (Singin’ in the Rain) مع النجم جين كيلي.

وكانت فيشر، التي اشتهرت بدور الأميرة ليا في سلسلة أفلام حرب النجوم، قد توفيت الثلاثاء بعد أزمة قلبية على متن طائرة أثناء رحلة من لندن إلى أمريكا.

وقد نشرت رينولدز، على فيسبوك الثلاثاء، بيانا عن وفاة ابنتها قائلة “شكرا لكل من احتضن مواهب ابنتي الغالية الرائعة. أنا ممتنة لتعاطفكم ودعواتكم التي ترشدها الآن إلى محطتها المقبلة.”

تزوجت رينولدز من المغني إيدي فيشر في عام 1955، وأنجبا بنتا هي كاري، وولدا هو تود. وانفصل الزوجان في عام 1959، ثم تزوجت رينولدز مرتين بعد ذلك.