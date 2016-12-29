الإطاحة بشاب تحرش بالنساء في سكاكا

ألقت شرطة الجوف، القبض على شاب تحرش بنساءٍ في أحد المجمعات الشهيرة بمدينة سكاكا، قبل أن يفرَّ من المكان برفقة زميلٍ له، والذي يجري البحث عنه.

وأوضح المتحدث باسم شرطة المنطقة الرائد يزيد النومس، أن شرطة السليمانية تلقَّت بلاغاً من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المتضمن عن الاشتباه في شخصين أثناء وجودهما داخل أحد المجمعات التجارية بسكاكا ومضايقتهما للنساء وهربا من المكان، ومن خلال التحريات تم التعرُّف على أحدهما وقُبض عليه وإيقافه رهن التحقيق وإشعار هيئة التحقيق والادعاء العام، ولا يزال البحث عن المتهم الآخر جارياً.