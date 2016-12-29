أعلن قائد قوات جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الركن عبد الغني الأسدي اليوم، عن بدء المرحلة الثانية لاستعادة الجانب الأيسر من مدينة الموصل، فيما أشار إلى أن التقدم مستمر مع انهيار تنظيم داعش.

وأوضح الأسدي، بأنه في صباح اليوم انطلقت الصفحة الثانية لاستعادة الجانب الأيسر من مدينة الموصل”، مبيناً أن “قطعاتنا تحركت باتجاه أهدافها في حي القدس بالمدينة”، وفقاً لوكالة السومرية العراقية.

وقال ” جاء بالتزامن مع حركة بقية الأرتال باتجاه أهدافها أي الرتل الشمالي والرتل الجنوبي الشرقي”، مشيراً إلى أن “التقدم مستمر والعدو في انهيار تام، وقطعات قوات مكافحة الإرهاب في الحافة الامامية من حي القدس”.

ونفى قائد عمليات نينوى اللواء نجم الجبوري، أمس الأربعاء، وجود أي توقف في عمليات تحرير الموصل من قبضة تنظيم داعش والتي انطلقت في 17 أكتوبر الماضي، فيما أوضح أن القوات الأمنية بكافة تشكيلاتها بانتظار إشارة القائد العام للقوات المسلحة لبدء الصفحة الثانية من عمليات التحرير.