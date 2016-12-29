رئيس الفلبين: قذفت شخصا من طائرة وقد أكرر ذلك

هدد الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي مسؤولي الحكومة “الفاسدين” بالرمي من طائرة هليكوبتر أثناء تحليقها وقال إنه فعل ذلك ذات مرة ولن يشعر بوخز الضمير إذا أقدم على ذلك مجددا، وفقا لـ “رويترز”

وقال دوتيرتي المعروف عنه أنه سريع الغضب والذي عمل في النيابة من قبل إنه ألقى ذات مرة صينيا يشتبه في ارتكابه جريمتي الاغتصاب والقتل من على طائرة هليكوبتر.

وأضاف في كلمة وجهها لضحايا إعصار ونشر مكتبه مقتطفات منها “إذا كنت فاسدا سأجلبك بطائرة هليكوبتر إلى مانيلا وسألقي بك منها. فعلت ذلك من قبل فلماذا لا أفعله مرة أخرى؟”

ويأتي التهديد الأخير بعد بضعة أسابيع على اعترافه بقتل أشخاص عندما كان رئيسا للمجلس المحلي لمدينة دافاو على مدى 22 عاما وقال إنه فعلها أحيانا باستخدام دراجة نارية.