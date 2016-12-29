يستعد النادي السعودي لطيور الحب بالمنطقة الشرقية، لإطلاق معرضه السنوي الثاني لطيور الحب، والذي سيقام يوم الجمعة 30 ديسمبر 2016، في قاعة نور الإسراء بالقطيف.

ويشارك في المسابقة 67 مشاركاً من الهواة والمهتمين بهذا النوع من الطيور، حيث يستعرضون 262 طائراً، منها 149 طائراً من الإنتاج المحلي، و113 من الإنتاج الخارجي، يتنافسون في 23 فئة.

وتهدف المسابقة إلى تحفيز مربيّ الطيور على الاهتمام بها، والسعي في تطوير إمكانياتها، وتحويل تربية الطيور من مجرد هواية تنتهي بالمربي ببيعه لطيوره، إلى هواية امتلاك، حيث لا يمكنه بعد ذلك التفكير في بيعها.

ويحكم المسابقة رئيس نادي البحرين لطيور الحب يوسف العصفور، ومن المقرر استلام الطيور المشاركة ودخولها للمعرض اليوم الخميس.