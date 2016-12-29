شرطة الشرقية: المتهم على خلاف مع ابن صاحبها و معه شريكان في الجريمة

كشفت شرطة المنطقة الشرقية عن تفاصيل حريق شقة سكنية عمداً مما تسبب في وفاة مواطن سبعيني وطفل وإصابة 5 نساء باختناق.

وكانت شرطة الدمام تلقت بلاغاً، أول أمس، من عمليات الدفاع المدني عن مباشرة حريق بإحدى الشقق السكنية بحي البادية بالدمام نتج عنه وفاة مواطن سبعيني صاحب الشقة وطفل في الثانية من العمر واصابة الابن بحروق بالإضافة لتعرض 5 نساء للاختناق جراء استنشاق الدخان المتصاعد من الحريق وللاشتباه في جنائية الحريق باشرت الجهة المختصة بالشرطة اجراءات الضبط الجنائي للحادث.

وتوصلت نتائج الاستجوابات والتحريات الاولية عن تورط احد الاشخاص على خلاف سابق مع ابن صاحب الشقة وذلك بالتسلل للعمارة السكنية واشعال النار بمقدمة الشقة بمشاركة شخصين اخرين.

وبفضل من الله وتوفيقه ومن خلال تحريات مكثفه تم القبض على المتهم وشريكيه حيث تبين ان جميعهم مواطنين في العقد الثالث من العمر جرى ايقافهم تمهيدا لاحالتهم لهيئة التحقيق والادعاء العام.