نفت الإدارة العامة للمرور الشائعات المتداولة عبر شبكات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، حول تغيير نماذج لوحات السيارات.

وقال المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمرور، طارق الربيعان: بأن كل ما يتم تداوله حول تغيير نماذج لوحات السيارات، وما يتم تداوله لا يعدو كونه شائعات تفتقد للدقة، نافياً حدوث أي أمر مثل هذا.

وأوضح الربيعان أن المرور لم يغير نماذج لوحات المركبات، ومشيراً إلى أنه لم يتم شيء حول ذلك.

ودعا الجميع إلى عدم الانسياق خلف كل ما يشاع، مبينا أنه من الواجب أخذ المعلومات من مصدرها الرسمي.