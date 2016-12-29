طرد 35 دبلوماسياً روسياً من أمريكا

أكد مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة قررت طرد 35 دبلوماسيا روسيا في واشنطن وسان فرانسيسكو وأمهلتهم 72 ساعة للمغادرة.

كما قررت أمريكا إغلاق مجمعين روسيين في ماريلاند ونيويورك، قالت إنهما يستخدمان في أنشطة مرتبطة بالمخابرات.

وأضاف المسؤول الذي نقلت عنه وكالة (رويترز) للأنباء دون الكشف عنه، بأن الإجراءات الأمريكية تأتي ردا على مضايقة دبلوماسيين أمريكيين في روسيا وأنشطة لدبلوماسيين روس في أمريكا “لا تتسق” مع مسؤولياتهم.

وفي أول تعليق قال الرئيس أوباما إن الإجراءات ضد روسيا “رد ضروري وملائم على مساعي الإضرار بالمصالح الأمريكية في انتهاك لقواعد السلوك الدولية الراسخة”، مبينا أن “أنشطة سرقة البيانات وكشفها لابد وأنها أديرت على أعلى المستويات بالحكومة الروسية”.

من جهتها قالت وزارة الخارجية الروسية إن الإجراءات الأمريكية سلتحق أضرارا كبيرة في العلاقات بين البلدين، وذلك في أول تعليق رسمي على القرارات التي اتخذتها أمريكا ضد دبلوماسيين روس.