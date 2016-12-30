صحيفة الشرق – العدد 1853 – نسخة جدة
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مركز الملك سلمان للإغاثة و«الهلال الأحمر» يبحثان التعاون المشترك
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فيصل بن بندر لأبناء العاصمة: بلِّغوا عن أي إساءة أو تشويه للطرق
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الحملة الشعبية السعودية تجمع 273 مليون ريال لإغاثة الشعب السوري
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مركز الملك سلمان للإغاثة و«الهلال الأحمر» يبحثان التعاون المشترك
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عبدالله بن مساعد لـ الشرق: إذا لم تصلح الأندية أوضاعها فستهبط
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فيصل بن بندر لأبناء العاصمة: بلِّغوا عن أي إساءة أو تشويه للطرق
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مركز الملك سلمان للإغاثة و«الهلال الأحمر» يبحثان التعاون المشترك
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نظمت شعبة الدفاع المدني في جنوب الدمام زيارة لأطفال روضة المشاعل…
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نظمت شعبة الدفاع المدني في جنوب الدمام زيارة لأطفال روضة المشاعل…
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المعارضة السورية تقبل بـ «الاتفاق الشامل» .. وتتعهد بالرد حال…
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نظمت شعبة الدفاع المدني في جنوب الدمام زيارة لأطفال روضة المشاعل…
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المعارضة السورية تقبل بـ «الاتفاق الشامل» .. وتتعهد بالرد حال…
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