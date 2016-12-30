شدَّدت وزارة الإسكان على مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص، لحل مشكلة السكن القائمة حالياً. ووصف مستشار وزير الإسكان الدكتور عبدالرحمن الخيال، خلال الورشة التي أقيمت أمس في غرفة الشرقية، إطلاق الهيئة العامة للعقار، بأنها واحدة من المبادرات الرامية لتنظيم النشاط العقاري والإشراف عليه لرفع كفاءته في خدمة القطاع السكني المحلي، مستعرضاً استراتيجية وزارة الإسكان لتنظيم القطاع العقاري السكني. وأفاد الخيال خلال الورشة التي حملت عنوان «الدور المأمول من الهيئة العامة للعقار» بأن وزارة الإسكان وضعت سلسلة من المبادرات، منها مبادرة اتحاد الملاك وفرز الوحدات السكنية التي من شأنها توفير السياسات والعمليات والأنظمة المطلوبة لتشجيع العقارات المملوكة بشكل مشترك، مؤكداً أن الوزارة تعمل على حث ملاك الأراضي على تطوير أراضيهم، لزيادة العرض وإتاحة المجال للمواطن لتملكها بسعر مناسب.
وزارة الإسكان تؤكد: الشراكة مع «الخاص» تحل أزمة السكن
نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٥٣) صفحة (١٢) بتاريخ (٣٠-١٢-٢٠١٦)
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Last reply was ١٩٧٠/٠١/٠١ @ ٣:٠٠ص
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تدورون في حلقه مفرغه وقد قلتها سابقا انكم لا تقدرون على الهوامير وستخسرون المواجهه …الان رجعتم للهوامير تسترضونهم …؟……ابتسم