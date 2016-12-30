أمير مكة يلتقي السفير ويستفول والقنصل السعيدي

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، في مكتبه بجدة، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة الدكتور جوزيف ويستفول، بمناسبة انتهاء فترة عمله.

وجرى خلال الاستقبال الذي تم مؤخراً تبادل الأحاديث الودية، ومناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

كما استقبل أمير مكة المكرمة، القنصل العام التونسي لدى المملكة سامي السعيدي. وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، ومناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٥٣) صفحة (٢) بتاريخ (٣٠-١٢-٢٠١٦)