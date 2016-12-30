استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، في مكتبه بجدة، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة الدكتور جوزيف ويستفول، بمناسبة انتهاء فترة عمله.
وجرى خلال الاستقبال الذي تم مؤخراً تبادل الأحاديث الودية، ومناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
كما استقبل أمير مكة المكرمة، القنصل العام التونسي لدى المملكة سامي السعيدي. وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، ومناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
أمير مكة يلتقي السفير ويستفول والقنصل السعيدي
استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، في مكتبه بجدة، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة الدكتور جوزيف ويستفول، بمناسبة انتهاء فترة عمله.
-
-
-
-
الحملة الشعبية السعودية تجمع 273 مليون ريال لإغاثة الشعب السوري
-
ولي ولي العهد ونائب رئيس الوزراء الكويتي يبحثان مستجدات الأوضاع…
-
عبدالله بن مساعد لـ الشرق: إذا لم تصلح الأندية أوضاعها فستهبط
-
-
-
-
-
-
الحملة الشعبية السعودية تجمع 273 مليون ريال لإغاثة الشعب السوري
-
ولي ولي العهد ونائب رئيس الوزراء الكويتي يبحثان مستجدات الأوضاع في المنطقة
-
-
-
جازان: بدء استقبال بيانات المشاركين في مشروع تحدي القراءة العربي
-
فيصل بن بندر لأبناء العاصمة: بلِّغوا عن أي إساءة أو تشويه للطرق
-
«رعاية الفتيات» و«الضيافة» تختتمان مشاركتهما في «معاً لتحقيق الإصلاح»
-
-
-
-
-
-
-
Profile