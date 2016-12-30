الجبير يستقبل سفير البحرين

استقبل وزير الخارجية عادل الجبير، أمس، سفير البحرين لدى المملكة الشيخ حمود بن عبدالله بن حمد آل خليفة.

وتناول اللقاء العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وما تشهده من تطور مستمر، إلى جانب التطرق إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٥٣) صفحة (٢) بتاريخ (٣٠-١٢-٢٠١٦)