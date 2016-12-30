استقبل وزير الخارجية عادل الجبير، أمس، سفير البحرين لدى المملكة الشيخ حمود بن عبدالله بن حمد آل خليفة.
وتناول اللقاء العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وما تشهده من تطور مستمر، إلى جانب التطرق إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك.
الجبير يستقبل سفير البحرين
استقبل وزير الخارجية عادل الجبير، أمس، سفير البحرين لدى المملكة الشيخ حمود بن عبدالله بن حمد آل خليفة.
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