220 طالباً يشاركون في ندوة «الأمن الفكري» بالشملي

نفَّذت مدرسة الحفيرة في محافظة الشملي 200 كم غرب مدينة حائل، لمدة يومين متتاليين، ندوة عن «الأمن الفكري» تحت عنوان «لنكن صفاً منيعاً لحماية وطننا»، بهدف توعية الطلاب وتحصينهم ضد المؤثرات الفكرية وتعزيز قيم المواطنة لدى الطلاب وحمايتهم من الفكر الضالة، التي التحق بها 220 طالباً بالندوة وتم منحهم شهادة حضور ندوة.

وقال مقدم الندوة بندر العنزي، لـ«الشرق»؛ إنه بناءً على توجيهات وزارة التعليم التي تنص على تنفيذ مثل هذه البرامج، فإنه لا يخفى على الجميع ما تواجهه بلادنا والأمتان العربية والإسلامية من ضغوطات ودسائس وحرب فكرية تستهدف شبابها وزعزعة أمنها، وحيث تبذل كافة قطاعات الدولة جهوداً جبارة في تحصين أبنائها لمحاربة الفكر الضال، كان لزاماً علينا ونحن الشريحة الأكبر في المجتمع والأكثر استهدافاً أن يكون لنا دور في المشاركة بهذه الجهود ونقف صفاً واحداً متيناً مترابطاً.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٥٣) صفحة (٦) بتاريخ (٣٠-١٢-٢٠١٦)