أمير الباحة يفتتح مركز تعاطف

الباحة ـ الشرق

دشن أمير منطقة الباحة الرئيس الفخري لجمعية تعاطف الخيرية للخدمات الصحية في المنطقة الأمير مشاري بن سعود، أمس، مركز تعاطف للرعاية النهارية التابع للجمعية.

وفور وصوله إلى مقر المركز، قص الشريط إيذاناً بالتدشين، ثم تجول داخل أقسامه، واستمع إلى شرح عن مهامه من رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور صالح آل حافظ، كما تجول داخل فصول المركز، واستمع إلى شرح من مديرته سايدة الغامدي عن مهام خدمات التربية وتعديل السلوك لخدمة أطفال التوحد بشكل عام وذوي الإعاقة العقلية المتوسطة والبسيطة من فرط في الحركة وتشتت الذهن. ووزع أمير الباحة باقات ورد لأبنائه الأطفال، ورعى حفل توقيع جمعية تعاطف الخيرية لاتفاقيات شراكة ومذكرات تفاهم مع كل من: جامعة الباحة، والشؤون الصحية، وتعليم الباحة ممثلاً في البرنامج الوقائي الوطني «فطن»، وجمعية إكرام للمسنين، وذلك لتعزيز التعاون مع الجمعية في دعم أنشطتها وبرامجها الخيرية.

من جهته، أعرب رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور صالح عباس، عن شكره لأمير المنطقة على تدشينه المركز ورعايته ودعمه لبرامج الجمعية وعلى ما لقيته العاملات في المركز من تشجيع وتوجيه منه.

وأوضح أن مركز الرعاية النهارية يقدم خدماته التربوية الخاصة مجاناً لعدد 58 طفلاً منهم 44 طفلاً و14 طفلة منتظمين في المركز، مبيناً أن المركز يقع على مساحة 2000 متر مربع، ويتكون من ثلاثة أدوار ويحتوي على عشرين فصلاً، تستهدف استيعاب أكثر من 100 طفل للفئات العمرية من 3 سنوات إلى 12 سنة.

وأضاف أن عدد العاملات في المركز يبلغ 33 عاملة من المختصات في تربية الأطفال ذوي التوحد والإعاقات العقلية المختلفة، مشيراً إلى أن الجمعية تلقت مبلغ 3 ملايين و200 ألف ريال من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لدعم الأنشطة الخيرية للجمعية والمركز.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٥٣) صفحة (٥) بتاريخ (٣٠-١٢-٢٠١٦)