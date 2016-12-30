الأحساء: مشروع لتطوير حديقة حي الفيصل

دشنت أمانة الأحساء، أمس، مشروع تطوير حديقة عامة بمساحة 2400 متر مربع في حي الفيصل بمدينة المبرز، بحضور وكيل الأمانة للتعمير والمشاريع المهندس فؤاد الملحم، ووكيل الأمانة للخدمات بالنيابة المهندس ناجي المري، ووكيل شؤون البلديات المهندس محمد المغلوث. وأكد أمين الأحساء المهندس عادل الملحم أن تنفيذ مثل هذه المبادرات يأتي انطلاقاً من سعي الأمانة لتعزيز شراكتها مع القطاع الخاص في خدمة المجتمع والإسهام في دفع عجلة التنمية والتطوير في المنطقة، مبيناً أن المشروع سيكون له الأثر الإيجابي في تطوير ونماء القطاع الخدمي للحدائق والساحات البلدية. من جهته، قال المدير التنفيذي لمستشفى الموسى التخصصي مالك الموسى، إن المشروع التطويري لموقع الحديقة تضمن تنفيذ مختلف الأعمال الإنشائية والزراعية، بالإضافة إلى إيجاد عوامل جذب ترفيهية من ألعاب الأطفال ومظلات الجلوس والنوافير وغيرها. إلى ذلك، أوضحت مديرة التسويق ومسؤولة برامج الشراكة المجتمعية في المستشفى سارة الموسى، أن مشروع تطوير الحديقة يعدُّ إحدى مبادرات المستشفى في مجال الخدمة المجتمعية، وإحدى الثمار التي أنتجتها الشراكة مع أمانة الأحساء في مجال خدمة المجتمع ودفع مسيرة المحافظة نحو الرقي والتقدم، مبينة أن مشروع الحديقة سيخدم أهالي الحي، إضافةً إلى أنها ستمثل متنفساً طبيعيّاً للمرضى، حيث أجمعت كل الأبحاث في مجال الصحة على أهمية توفير بيئة صحية مناسبة للمرضى مما يساعد على عملية الشفاء، مضيفةً أن الفرصة متاحة لزائري المستشفى للاستمتاع بمرافق الحديقة، التي ستخدم كذلك العاملين في المستشفى.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٥٣) صفحة (٤) بتاريخ (٣٠-١٢-٢٠١٦)