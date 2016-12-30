أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أمس 1.207.520.213 مليار ريال لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي عن شهر ربيع الثاني.
وأوضح وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي الدكتور نايف الصبحي أن 829395 ألف أسرة مسجلة في الضمان الاجتماعي استفادت من تلك المعاشات، وهي من الحالات التي اجتازت البحث الآلي الشهري، وجرى التأكد من استيفائها لشروط أهلية الاستحقاق، وإيداع استحقاقاتهم في حساباتهم المباشرة عن طريق «الآيبان»، أو من خلال بطاقات الضمان الاجتماعي مسبقة الدفع «مدى». وقال إن وكالة الوزارة للضمان الاجتماعي عملت خلال الفترة المنصرمة على إنهاء إجراءات الصرف، مع حثها للمستفيدين بالإسراع في تحديث بياناتهم الشخصية وفتح حساب بنكي شخصي للتعجيل بنقل مخصصاتهم المالية في الحساب الشخصي للمستفيد، مع وصول نسبة مستفيدي الضمان الذين قاموا بتحديث بياناتهم الشخصية إلى نحو 82% من المستفيدين.
إيداع 1.2 مليار في حسابات «مستفيدي الضمان» عن ربيع الآخر
أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أمس 1.207.520.213 مليار ريال لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي عن شهر ربيع الثاني.
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الى وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي الدكتور نايف
لماذا تسقطوني من الضمان لازلت ارمله ولازال لدي قصار ومحدثه معلوماتي واضفت الايبان وسعودية الاصل والمنشى ولازلت اطالب بمبلغ اكثر من احدى عشر الف ريال اعيد للامانات لديكم في حساب زوجي المتوفي لم تعيدوه لي حسبنا الله ونعم الوكيل .سجل 1023198987