فيصل بن بندر لأبناء العاصمة: بلِّغوا عن أي إساءة أو تشويه للطرق

الرياض ـ الشرق

دعا أمير منطقة الرياض، رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، الأمير فيصل بن بندر، أبناء الرياض إلى المحافظة على الطرق الجديدة والإبلاغ عن أي إساءة أو تشويه لها، والتعاون في ذلك باعتبار هذه المشاريع ملكاً للجميع، لافتاً النظر إلى أهمية التعاون والتنسيق بين جميع الجهات مع أمانة الرياض للحفاظ على الوجه الجميل للعاصمة على غرار دور الأمانة الكبير في إزالة السيارات المعطلة والمتروكة والخربة التي تشوه المنظر العام للطرق والشوارع.

جاء ذلك خلال افتتاحه، أمس، عدداً من مشاريع الطرق الجديدة التي نفذتها أمانة منطقة الرياض، وشملت مشروع إنشاء أنفاق في طريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول عند تقاطعه مع كل من طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز، وشارع موسى بن نصير، ومشروع تطوير وتحسين شارع الملك سعود، ومشروع تطوير وتحسين طريق الصحابة، ومشروع تحسين وتطوير الشريط التجاري، في المنطقة المحصورة بين طريق الملك فهد غرباً وشارع العليا شرقاً، وطريق الملك سلمان شمالاً والدائري الشمالي جنوباً.

ورفع أمير منطقة الرياض التهنئة والشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد، وولي ولي العهد على هذه الإنجازات المتتالية الضخمة في العاصمة الرياض، مؤكداً أن أبناء العاصمة بدأوا موسم الحصاد الآن للاستفادة من هذه المشاريع الكبرى التي بدأت تظهر للوجود، مشيداً بجودة تنفيذ المشاريع، وكذلك اللمسات الجمالية في التصميم التي تزيد من جمال مدينة الرياض، مؤكداً أهمية الاعتناء بهذه المشاريع وعدم إساءة استخدامها لتحقيق أفضل استفادة منها وفقاً لما هو مخطط له.

وحول مشروع قطار الرياض وسير العمل فيه، أوضح أن المشروع يسير بخطى ثابتة؛ حيث نفذ منه حوالي 45%، وقريباً سيتم انتهاء عمل آخر آلة من آلات الحفر، مشيراً إلى أن المشروع يسير بشكل جيد وفق الدراسات المكتملة الخاصة به، كذلك الاعتمادات المالية المتوفرة في ظل دعم خادم الحرمين الشريفين لهذا المشروع الكبير.

وأعرب الأمير فيصل بن بندر عن شكره لأهالي مدينة الرياض الذين تحملوا بعض العناء خلال فترة تنفيذ مشاريع الطرق الجديدة جراء التقاطعات المرورية التي تطلبها التنفيذ.

وقال «قلت قبل عامين لنتحمل قليلاً، وها نحن اليوم نجني الثمار وننعم بالنتائج الكبيرة التي تحققت، وستيسر الحركة المرورية في العاصمة».

كما افتتح أمير منطقة الرياض نفقي طريق الملك سعود المتقاطعين مع طريق الملك خالد وطريق الناصرية، وكذلك مشروع تطوير وتحسين طريق الصحابة، الذي يمتد من طريق الثمامة شمال شرق المدينة، باتجاه الجنوب ‏حتى تقاطعه مع طريق الملك عبدالله، إلى جانب مشروع تحسين وتطوير الشريط التجاري، في المنطقة الواقعة بين طريق الملك فهد غرباً وشارع العليا شرقاً وطريق الملك سلمان شمالاً والدائري الشمالي جنوباً.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٥٣) صفحة (٥) بتاريخ (٣٠-١٢-٢٠١٦)