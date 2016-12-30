قلّد رئيس الوزراء بجمهورية جيبوتي عبدالقادر كامل محمد، مدير عام حرس الحدود الفريق عواد بن عيد البلوي وسام 27 يونيو 1977 للاستحقاق الوطني برتبة قائد، الذي منح بمرسوم من رئيس الجمهورية، تقديراً للدور المهم في التعاون بين حرس الحدود في المملكة وخفر السواحل بجيبوتي. جرى ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء للفريق البلوي في مكتبه أمس بحضور وزير المعدات والنقل الجيبوتي وسفير المملكة لدى جيبوتي عبدالعزيز الداود وقائد خفر السواحل الجيبوتي العقيد البحري وعيس عمر بقري. يذكر أنه في إطار التعاون القائم بين حرس الحدود وخفر السواحل الجيبوتي؛ تم عقد الاجتماع الثاني بين مسؤولي الحدود بالبلدين الشقيقين لمناقشة كافة أوجه التعاون وتبادل الخبرات في جميع مجالات أمن الحدود بين الجانبين بما يحقق أمن البلدين الشقيقين.
جيبوتي تقلد البلوي «وسام 27»
نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٥٣) صفحة (٢) بتاريخ (٣٠-١٢-٢٠١٦)
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