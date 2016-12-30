ولي ولي العهد ونائب رئيس الوزراء الكويتي يبحثان مستجدات الأوضاع في المنطقة

عقد ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اجتماعاً في مكتبه بالمعذر أمس، مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بدولة الكويت الشيخ محمد الخالد الصباح.

وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين خاصة في المجالات الدفاعية، إضافة إلى مستجدات الأوضاع في المنطقة.

حضر الاجتماع مساعد وزير الدفاع محمد العايش، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن عبدالرحمن البنيان، والمستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب وزير الدفاع فهد العيسى، والمستشار العسكري لوزير الدفاع اللواء ركن أحمد عسيري.

فيما حضر من الجانب الكويتي نائب رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الشيخ عبدالله النواف الصباح، وسفير الكويت لدى المملكة الشيخ ثامر بن جابر الصباح، وآمر القوة البرية اللواء ركن خالد صالح الصباح، وآمر القوة الجوية اللواء طيار ركن عبدالله الفودري.

وكان وزير الدفاع الكويتي وصل الرياض في وقت سابق أمس، حيث كان في استقباله بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية ولي ولي العهد، وسفير الكويت، وعدد من كبار المسؤولين.



من جهة أخرى استقبل ولي ولي العهد، في مكتبه بالرياض أمس، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة الدكتور جوزيف ويستفول، الذي ودعه بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى المملكة.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٥٣) صفحة (٢) بتاريخ (٣٠-١٢-٢٠١٦)