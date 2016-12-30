دعم الجمعيات الطبية بـ 1800 نسخة عن «الطب البديل»

شارك المركز الوطني للطب البديل والتكميلي بإصداراته العلمية في ملتقى الطب النبوي بين الإفراط والتفريط الذي أقامته جمعية الرحمة الطبية الخيرية في مدينة الدمام، وفي ملتقى الجمعية العلمية السعودية للدراسات الطبية الفقهية في كلية الطب بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض.

وقال المدير التنفيذي للمركز الدكتور عبدالله بن محمد البداح: «إن مشاركة المركز تأتي انطلاقاً من دوره في رفع الوعي المجتمعي للاستخدام الرشيد للطب البديل والتكميلي وماهيته، وممارساته وجوانبه العلمية التي أثبتت مأمونيتها وفاعليتها في علاج أمراض وأعراض محددة.

وبين أنه تم توزيع عدد من الإصدارات العلمية على الحضور تجاوزت 1800 نسخة، منها: موسوعة الطب النبوي الجزء الأول: الكتب التراثية في الطب النبوي، والأحاديث المشكلة في الطب النبوي، والطب النبوي لعبد الملك بن حبيب الأندلسي الألبيري، والمسؤولية الجنائية والمدنية عن أخطاء الطب البديل والتكميلي، والطب البديل دراسة فقهية، وكتاب حقوق وحقائق في استخدام الطب البديل والتكميلي.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٥٣) صفحة (٤) بتاريخ (٣٠-١٢-٢٠١٦)