الإطاحة بمتَّهمي حريق الشقة المتعمَّد في الدمام

الدمام ـ الشرق

تمكنت شرطة الدمام من القبض على ثلاثة متهمين بالتسبب في حريق شقة سكنية بحي البادية في الدمام، ونتج عنه وفاة مواطن سبعيني «صاحب الشقة»، وطفل في الثانية من العمر، وإصابة الابن بحروق، بالإضافة إلى تعرُّض خمس نساء للاختناق جراء استنشاق الدخان المتصاعد من الحريق.

وكانت شرطة الدمام تُبلغت من عمليات الدفاع المدني، أمس الأول، عن مباشرة الحريق، وللاشتباه في جنائية الحريق، باشرت الجهة المختصة في الشرطة إجراءات الضبط الجنائي للحادث، وتوصلت نتائج الاستجوابات والتحريات الأولية إلى تورُّط أحد الأشخاص على خلاف سابق مع ابن صاحب الشقة، وذلك بالتسلل للعمارة السكنية وإشعال النار في مقدمة الشقة بمشاركة شخصين آخرين.

وتم من خلال تحريات مكثفة القبض على المتهم وشريكيه، حيث تبيَّن أن جميعهم مواطنون في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافهم تمهيداً لإحالتهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٥٣) صفحة (٥) بتاريخ (٣٠-١٢-٢٠١٦)