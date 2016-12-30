مقتل جندي تركي في سوريا

أعلن الجيش التركي، اليوم، عن مقتل أحد جنوده في هجوم لداعش بشمال سوريا، مؤكدا أن الطائرات الروسية شنت غارات جوية على مدينة الباب حيث تشن أنقرة حملة لطرد التنظيم المتشدد.

وفي بيان عن عملياته العسكرية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية في سوريا، أكد الجيش التركي أن جنديا تركيا قتل وأصيب 5 في هجوم للتنظيم المتشدد إلى الجنوب من بلدة الأزرق.

وأوضح بيان الجيش التركي أن طائرات حربية تركية شنت سلسلة ضربات جوية في مدينة الباب ومنطقة أخرى، فدمرت 17 هدفا لداعش وقتلت 26 متشددا من داعش.

وأضاف البيان أن الطائرات الروسية شنت ثلاث ضربات جوية في الباب، حيث قتل 12 متشددا، في أول تدخل جوي من موسكو لأنقرة التي اشتكت من عدم تلقي الدعم من واشنطن.