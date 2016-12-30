أكد جورجي منديس وكيل أعمل كريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال وريال مدريد، أن أفضل لاعب كرة قدم في العالم رفض عرضا للانتقال إلى فريق صيني مقابل 300 مليون يورو (315.24 مليون دولار)، بحسب “رويترز”

وقال منديس، في حديثه إلى قناة سكاي الإيطالية خلال وجوده في دبي أن العرض الصيني يتضمن راتبا سنويا لرونالدو قيمته 100 مليون يورو.

وأضاف: “جاءنا عرض من الصين يتضمن حصول ريال مدريد على 300 مليون يورو وحصول اللاعب على راتب سنوي يزيد عن 100 مليون يورو.”

وتابع “المال ليس كل شيء. ريال مدريد هو كل شيء بالنسبة له. كريستيانو سعيد في ريال مدريد ومن المستحيل أن ينتقل إلى الصين.”

وأردف منديس “السوق الصينية سوق جديدة. يمكنهم شراء الكثير من اللاعبين لكن مرة أخرى من المستحيل أن ينطبق هذا الأمر على رونالدو.”

وجرى الإعلان عن العرض الصيني، فيما تأكد انتقال المهاجم الأرجنتيني المخضرم كارلوس تيفيز إلى شنغهاي شينهوا الصيني مقابل مبلغ قدرته وسائل إعلام بنحو 84 مليون يورو، فيما انتقل لاعب الوسط البرازيلي أوسكار من تشيلسي الإنجليزي إلى شنغهاي سيبح مقابل نحو 60 مليون يورو.