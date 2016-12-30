احباط تهريب 9 آلاف طلقة شوزن

تمكن رجال الجمارك في منفذ الخفجي، من احباط 3 محاولات لتهريب كمية من طلقات الشوزن بلغ إجمالي عددها (9.000) تسعة آلاف طلقة مخبأة داخل أجزاء متفرقة بالمركبات القادمة.

وقال مدير عام جمرك الخفجي، عيد العنزي: “في العملية الأولى قدمت مركبة إلى الجمرك وبإجراء عملية التفتيش عليها عثر على كمية من طلقات الشوزن بلغ عددها 4.000 طلقة مخبأة بين أجزاء محرك المركبة وبخزان الوقود الأساسي بعد تفريغه من الوقود واستخدام الخزان الاحتياطي.

وفي العملية الثانية فقد حاول المهرب إخفاء كمية من طلقات الشوزن بلغ عددها 3.000 طلقة مخبأة في غطاء محرك المركبة ومكان البطارية الإضافية بالإضافة إلى تجاويف الديكور الخلفي.

وبين مدير عام جمرك الخفجي أن المحاولة الأخيرة تم إحباطها عند إنهاء إجراءات المركبة الجمركية وعثر بداخلها على عدد 2.000 طلقة مخبأة بين المقعد الخلفي وشنطة المركبة بمكان معد للتهريب، ولم يتم التصريح عن جميع المضبوطات في المحاولات الثلاث مبيناً أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.