حرب دبلوماسية بين موسكو وواشنطن

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الجمعة، عن اعتزام بلاده طرد 35 دبلوماسيا أميركيا من البلاد ردا على خطوة أميركية مماثلة، وسط تصعيد دبلوماسي بين الجانبين على خلفية اتهام واشنطن لموسكو بقرصنة الانتخابات الأميركية.

ونقلت وكالة تاس للأنباء الروسية عن لافروف قوله “اقترحنا على الرئيس بوتن طرد 35 دبلوماسيا أميركيا من موسكو”. وأضاف أن الاقتراح شمل أيضا منع السفارة الأميركية من استخدام مبنيين في موسكو، أحدهما منزل موسمي والآخر مخزن.

وبعد ساعات على إعلان واشنطن عن سلسلة إجراءات ضد روسيا، أكد وزير الخارجية الروسي أن “بلاده لن تدع العقوبات الأميريكية تمر دون رد”.

وتصاعدت حدة التوتر بين الولايات المتحدة وروسيا عقب اتخاذ الرئيس الأميركي، باراك أوباما، سلسلة إجراءات ضد موسكو، من بينها طرد 35 دبلوماسيا روسيا.

وفرضت عقوبات على مسؤولي مخابرات روس تعتقد واشنطن أنهم متورطون في اختراق أجهزة كمبيوتر تخص مؤسسات سياسية أميركية خلال الانتخابات الرئاسية التي فاز بها ترامب.