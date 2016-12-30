وافد ينهي حياة كويتي في حفر الباطن

لقي مواطن كويتي مصرعه بعد تعرضه للاعتداء بآلة حادة من قِبل شاب عشريني بسبب خلاف وقع بينهما في مخيم بمنطقة صحراوية تبعد 50 كم من حفر الباطن. مساء أمس الخميس.

وذكر المتحدث الاعلامي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي، أن شرطة محافظة حفر الباطن تلقت مساء أمس الخميس، بلاغاً من مواطن خليجي، بأنه أثناء قدومه لزيارة عمه من جنسيته والمتواجد بمخيمه الواقع بمنطقه صحراوية علي بعد 50 كم شمال محافظة حفر الباطن، عثر عليه متوفيا إثر تعرضه لإصابة شديده بالرأس، وفور تلقي البلاغ باشر المختصون بالشرطة إجراءات الضبط الجنائي للكشف عن ملابسات الحادثة.

وأضاف: “توصلت مجريات التحقيق والبحث والتحري عن تورط وافد عربي عشريني في مقتله، بعد الاعتداء عليه بأداة حادة وإصابته بالرأس، إثر خلاف نشب فيما بينهما والاستيلاء على مركبته والهرب بها لوجهة غير معلومة.

ومن خلال تحريات موسعة عن المتهم، تم التوصل إلى مكان اختفائه والقبض عليه، وقد أقر بارتكابه الجريمة وأرشد على مركبة المجني عليه و متعلقاته الشخصية، جرى إيقافه تمهيدا لإحالته وملف الحادثة لهيئة التحقيق والإدعاء العام.