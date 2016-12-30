شرطة مكة تفك غموض سرقة الصرافات البنكية

ألقت الأجهزة الأمنية بمنطقة مكة المكرمة القبض على 6 وافدين، بعد قيامهم بسرقة عدة حسابات بنكية، عبر اللجوء إلى “حيلة ماكرة” بجدة.

وكشف الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة، العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي، اليوم، تفاصيل الواقعة، مبينا أن الشرطة باشرت القضية بعد تلقيها عدة بلاغات حول عمليات “احتيال بنكي”، حيث تبين أن المتهمين في العملية يقومون بـ”تركيب أجهزة إلكترونية على أجهزة السحب الآلي (الصرافات) التابعة للبنوك في محافظة جدة، لسرقة معلومات بطاقات العملاء”.

وقال “تم وضع خطة أمنية للتأكد من عدد الأشخاص الذين ينفذون هذه الحوادث، بعدما تلقت الجهات الأمنية بلاغات بحوادث مماثلة في محافظات أخرى”.

وتبعا لتلك البلاغات تم تكوين فريق عمل أمني من إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة محافظة جدة، والقيام بسلسلة إجراءات بحثية ومراقبة البنوك، وعمل جولات ميدانية على ماكينات الصرافات الآلية بغرض ضبط الجناة.

وأوضح بأنه تم تحديد الاشتباه في ستة أشخاص (من جنسية آسيوية)، عثر بحوزتهم على قطع عبارة عن قارئ معلومات وشريط لاصق مطابق لما عثر عليه سابقًا، وتبين أنهم قدموا للمملكة بتأشيرة زيارة تجارية، فجرى إيقافهم وتسليمهم لمركز الشرطة المختص تمهيدًا لإحالتهم لجهة الاختصاص.