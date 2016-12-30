أمير الشرقية يوجه باستقبال التبرعات لإغاثة الأشقاء السوريين

وجه أمير المنطقة الشرقية، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز كافة محافظات المنطقة باستقبال التبرعات المادية للحملة الشعبية لإغاثة الأشقاء في سوريا إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وحث سموه كافة مواطني المنطقة ومقيميها بالمساهمة الفاعلة في دعم هذه الحملة لمساعدة الأشقاء في سوريا من خلال حساب الحملة الموحد في البنك الأهلي التجاري ‏ رقم (SA2310000020188888000100)، أو البنك الفرنسي رقم الحساب (sa5655000000099088000757) أو بمصرف الراجحي رقم الحساب (sa8580000362608015888888) أو بإرسال رسالة نصية لأي من مشغلي الخدمة إلى الرقم الموحد (٥٥٦٥)، بإرسال رقم (١) للتبرع بمبلغ ١٠ ريالات، و(٢) للتبرع بمبلغ ٢٠ ريالاً، وللتبرع بمبلغ ٣٠ ريالًا إرسال الرقم (٣)