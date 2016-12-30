“التجارة” توضِّح حقيقة أزمة سوق التبغ

أكدت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم، أن دورها يقتصر على رصد الأسواق لضمان عدم وجود ممارسات مخالفة في بيع التبغ. وأن الرسوم الجمركية على التبغ من اختصاص وزارة المالية، باعتبار أن التبغ لا يصنف ضمن المواد التموينية.

وقالت الوزارة في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بـ (تويتر)، إن فرض الرسوم الجمركية على التبغ من اختصاص وزارة المالية، وأن دورها يقتصر على تتبع عدم وجود ممارسات تجارية مخالفة، وذلك باعتبار أن التبغ لا يصنف ضمن المواد التموينية.

وتزامن توضيح الوزارة، مع نفاد كميات السجائر بالعديد من الأسواق بالمملكة، نظرا للإقبال الكبير على شرائها عقب تداول أنباء عن تطبيق الأسعار الجديدة بداية من الأسبوع المقبل، بنسبة زيادة 100%

وكانت محلات تجارية، قد نفدت منها كميات كبيرة من السجائر؛ بعد شائعة رفع أسعار التبغ مع مطلع العام الميلادي الجديد.