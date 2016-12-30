نفت شرطة منطقة القصيم، الأنباء المتداولة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن مقتل رجل أمن تابع لقوة الطوارئ الخاصة في منطقة القصيم بطلقٍ ناري.

وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة، الرائد بدر السحيباني، أن البلاغ الذي تلقته دوريات الأمن عند الساعة الثامنة من صباح أمس الخميس، تضمن وفاة مواطن في العقد الرابع من العمر داخل منزله بمحافظة عنيزة.

وأشار السحيباني إلى استكمال الإجراءات الأولية اللازمة ونقل جثمان المتوفى إلى المستشفى لإخضاعه للفحوصات الطبية وإشعار هيئة التحقيق والادعاء العام بالحادثة.