صحيفة الشرق – العدد 1854 – نسخة الدمام

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نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٥٤) صفحة (١) بتاريخ (٢٠١٦-١٢-٣١)

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