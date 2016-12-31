طلال الجهني
أبراج منهاتن..كذبة التاريخ
في عام 2001م أعلنت أمريكا الحرب على أفغانستان بحجة أحداث الحادي عشر من سبتمبر، واستمرت الحرب لمدة أحد عشر عامًا دُمرت فيها أفغانستان وقتل ثلثا شعبها وكان من النتائج الجانبية لذلك الغزو قتل آلاف الباكستانيين الذين تأثروا بالحرب ولحقتهم شرارة الأزمة فانتشرت الأسلحة وكثرت الجماعات المسلحة التي خلقتها تلك المعارك.
وفي عام 2003 أعلنت أمريكا الحرب على العراق بحجة أسلحة الدمار الشامل والحرب على الإرهاب وهو المصطلح الذي وُلِد بعد تهاوي أبراج منهاتن، وقد تأثرت المناطق المجاورة للعراق ولحقتها شرارة الأزمة، وعندما سقطت الحكومة العراقية عاثت إيران في عراق العرب وكأنها تنتقم لنفسها من حرب الـ8 سنوات، وخُلِقت جماعات مسلحة تدعي الإسلام لكنها تعمل ضد الإسلام منها جماعات تدعمها إيران بشكل مباشر ومعلن ومنها بشكل غير مباشر وغير معلن.
فلم يكتف الغرب بفلسطين والشيشان والسودان ومالي والصومال، بل استمر في زيادة صناعة التوتر في البلدان الإسلامية وإحداث الفوضى وعدم الاستقرار.
سلسلة الأحداث المتوالية تكشف مزيدا من خيوط اللعبة، التي تُصنع داخل المكاتب المغلقة في أمريكا وأوروبا.
ولك أن تتخيل أن من بيننا من يدافع عن هذا التدمير الممنهج الغربي لبلدان العالم الإسلامي ويدعي أنه صناعة منهجنا الإسلامي.
اليوم تتبين أحد أهم ألاعيب أمريكا والغرب القذرة، التي وُظِّفَت فيها تلك الحادثة لتمرير مخططات كبرى من شأنها أن تغير جغرافية العالم الإسلامي، بل إن هذا التغيير قد يطال الثقافة والمنهج.
إن تكذيب تلك الحادثة الذي نادى به ناشطون طوال تلك السنون، نشر بشكلٍ رسمي قبل أيام في مجلة الجمعية الفيزيائية الأوروبية وهي مجلة علمية محكمة، الأمر الذي يجعل شكوكنا تزداد يومًا بعد يوم حيال حكايتها التي تتناقض مع الواقع وطبيعة القوانين الفيزيائية. وبذلك نرفع الصوت مرةً أخرى لننادي بمراجعة تلك الحادثة بشكلٍ معلن.
المطالبة بإعادة النظر في تفجير برجي التجارة بمنهاتن ، والتي أسماها زعيم القاعدة الشيخ أسامة بن لادن “غزوة منهاتن” حق مشروع – ولنبدأ من الان ..
اسمع يا عم طلال….
دعنا من الحقيقه او الخيال…
دعنا من التشكيك فيما حصل ان كان فعلا حصل او لم يحصل او انه مدبر او دبر له ….
دعنا من نظرية المؤامره ..دعنا من كل ذلك …وتعال معي نتشارع انا وانت…واجب عن السؤال لنفسك اولا …وانا ساتولى التشكيك في كلامك لاقنع من يقرا لنا ثانيا ….فقم بمهمتك على افضل وجه ..وساحاول انا افعل ذلك انا…..
بن لادن وكل اركان قيادته الاجراميه واعضاء متظمته الارهابيه يقرون ويعترفون بتدمير البرجين واسمو ذلك غزوة منهاتن….وهم عرب اقحاح من بني جلدتنا ويتكلمون بلغتنا ولهجتنا ويقسمون باغلظ الايمان على تدمير حكومتنا وقيادتنا وعلماءنا …..السؤال هو …..
لماذا ابناءنا يعترفون ويقسمون ويتوعدون بغزوات اخرى ؟
الا ان كانوا هم من فعلها اصلا…
او كانوا يعملون تحت قيادة من اتهمتهم وهم امريكا …..!
وهنا في كلا الحالتين الضرر وقع من ابناءنا او من المحسوبين على الاسلام من عرب وعجم حتى ننصف في الخطاب…من يقوم بالتفجير . من يقوم بالحرق ؟ . من يقوم بالذبح ..؟ من يقوم بتهديد قيادتنا وعلماءنا ورجال امننا ؟ من يستخدم الايات والاحاديث وبلاغة اللغه العربيه ؟….هل هم الامريكان ؟ جون وتشارلي وكاثي وبقية الاسماء الغربيه والشعر الاشقر والعيون الزرقاء ؟… ? please answer…..ومعذرة لاستخدام كلمتين من غير لغتنا فليس لاثبت لك انني…
اكمالا….للتعليق….
ليس انني ضليع باللغه الانجليزيه وانا كذلك…
بل هو سؤال يطرح نفسه علينا ان نجيب عليه اولا قبل كيل الاتهامات لامريكا وهو ان من قام بهذا العمل الارهابي يعترف بذلك علنا بالصوت والصوره ولا ينكر ….! وهم عرب او مسلمون …!
فلماذا ندافع عنهم ….! ولماذا نبرر لهم ….؟ ولماذا هم يقومون بذلك اصلا ؟…ابتسم
الارهاب ليس فكر…..الارهاب جريمه ….
الارهاب نتاج عقل مريض ….
الحل مع الارهاب هو استءصاله بالسيف …..ابتسم
هل اعضاء المنظمات الاجراميه داعش والقاعده الذين يهددوننا كل يوم بلغتنا وبنفس لهجاتنا ويفجرون انفسهم في رجال امننا وفي مساجدنا هل هم امريكان او اوروبيين اصلا وفصلا وجنسيه ؟
هم عرب ومسلمون يعيشون بيننا ومن قبايلنا وعايلاتنا الكريمه…..
هذه هي الحقيقه الصادمه….وحتى نتعامل مع الواقع علينا الا نبرر لهم….بل نحاربهم وبعد ان نقضي عليهم وحتى قبل ان نقضي عليهم وفي اثناء ذلك علينا البحث عن من يحركهم …اي مخابرات ؟ وفي اي دوله ؟ وكم عدد الدول ومخابراتها التي تحركهم ؟ ولماذا يعملون مع هؤلاء ضد دينهم واوطانهم وقياداتهم ؟….فان وجدنا بالدليل القاطع ان هناك من يقودهم ويوجههم ويعملون تحت امرته فلنفضحهم جميعا على رؤوس الاشهاد ولنصدم بالحقايق كل من يؤيدهم ويتعاطف معهم ويدعمهم فنكتفي شرهم بعد ان يروا الحقايق امامهم…ونفضح من يقف خلفهم ويقودهم ويوجههم ويستخدمهم للقتل والتدمير والنخريب ..امام العالم وشعوبهم ….ونسال عندها لماذا تفعلون ذلك ؟….ابتسم
” Ghormulla ”
لاخي وصديقي غرم الله اجمل التحايا واعطرها …
وهو عميد المعلقين ومن تعلمنا منه الكثير ولا زلنا…..
حفظك الله ابا حاتم …ودعو اتك ان يرزقنا الله من عسل الضهيانه حتى نتشرف باهداكم عكة تنضح عسلا مصفى ولا يكفي كرسول موده لكم منا….ابتسم