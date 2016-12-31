قتل وتدمير وصراعات وإحن. دم يراق وأنفس تزهق، وأرواح تبتذل وتفنى دونما سبب واضح. صور تملأ وسائل الإعلام وكلمات تفجع قلوب الأحداث وتزرع الرعب في الحدقات.

لينتقل الأثر إلى صناع الألعاب الإلكترونية بألعاب (وتحديات) الحديد، والنار صوتها ومختلف الأسلحة أدواتها والاستخفاف بخطوة القتل رسالتها، يتشبع الطفل بكل هذه الصور الدموية المتراكمة تدعمها ممارسات سلطوية في المنزل والمدرسة لا ترى في الصراخ أذى ولا في القهر كسرا للقلوب وتحطيما للكرامة الإنسانية؛ لتمتلئ نفس هذا الطفل المغلوب على أمره خوفا وكراهية؛ خوفا ممن آذوه وهم يعتقدون أنهم علموه وربوه، وكراهية لمن يتوجس منهم الأذى، تحتقن دواخله مع كل موقف ازدراء أو إهانة من والديه أو إخوته أو معلميه؛ فيبدأ الشرخ في الاتساع والشعور في التصدع. يقف بطفولته وحداثة عمره الغض حائرا لا حيلة له ولا قوة، فلم يجد أبا يبنيه أو معلما يحتويه أو أخا إلى الرشد يهديه.

لحظتها يجد في المشاغبة متنفسا وفي العناد ملتجأ، وشيئا فشيئا يدخل دائرة العنف حتى يصل مداه، فلا تستغرب أن يدلف إلى مدرسته حاملا السلاح مطلقا صرخة غضب كبتت أمدا قبل أن تنطلق رصاصة من مسدس أو بندقية!!