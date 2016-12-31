السعودية تدعم اللاجئين دون تمييز عرقي أو ديني (جرافيك)
نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٥٤) صفحة (٢) بتاريخ (٣١-١٢-٢٠١٦)
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