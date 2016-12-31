36 مدرسة تشارك في «تعظيم البلد الحرام»

تواصل 36 مدرسة من مدارس تعليم منطقة مكة المكرمة تفعيل حقيبة «تعظيم البد الحرام» تحت شعار: «أحب مكة» وتضم جميع المراحل التعليمية الثلاث «الابتدائية والمتوسطة والثانوية وبعض من المعاهد التعليمية للبنين والبنات»، وذلك ضمن مشروع مجتمع القيم النبوية وتنوعت طرق تفعيل الحقيبة من دروس تربوية وكلمات وعظية ومسابقات هادفة وزيارات لمعالم مكة المكرمة التاريخية وإنتاج مقاطع مرئية توضح حرمة مكة وبعض خصائصها. كما اشتملت الحقيبة على بعض الرسومات التشكيلة من إعداد الطلاب والطالبات تعبِّر عن حبهم لمكة المكرمة وسطروا أجمل العبارات تناولت الاستشعار بشرف الجوار وقداسة المكان. يُذكر أن الحقيبة تتضمن أربعة مفاهيم وهي: شرف الجوار وقداسة المكان والاستمتاع بالبيت الحرام والحفاوة وحسن المعاملة وكل مفهوم له وقت محدد ومسار خاص وفق آلية معينة طيلة العام الدراسي.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٥٤) صفحة (٣) بتاريخ (٣١-١٢-٢٠١٦)