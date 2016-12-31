«سياحة الجوف» ينظم رحلة طلابية إلى منطقة حائل

أطلق فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الجوف أمس الأول البرنامج الوطني «عيش السعودية» بتسيير رحلة سياحية من الجوف إلى حائل تستمر ثلاثة أيام لطلاب جامعة الجوف، يرافقهم مشرف البرنامج بفرع الهيئة بالجوف ياسر العلي. وتضمنت الرحلة زيارة عدد من المواقع الأثرية بمنطقة حائل والمعالم الحضارية والأسواق والمواقع السياحية.

وأفاد مدير عام فرع الهيئة بالجوف أحمد القعيد أن البرنامج يهدف إلى تعزيز الانتماء للوطن وتقوية الترابط بين أفراد المجتمع، وتبنته الهيئة وتنفذه بالشراكة مع مختلف الجهات في القطاعين العام والخاص. وبين أن البرنامج يعتمد بشكل رئيس على الرحلات التي يمكن أن تحقق تقوية علاقة المواطن بوطنه من خلال تعريفه بوطنه خارج مجتمعه الذي نشأ فيه، فالمملكة مفعمة بالشواهد التي تؤكد عمق تاريخه وتميز الحاضر، والإمكانات الهائلة لمستقبل زاهر، فمساحتها الشاسعة تضم عدداً كبيراً من المواقع الأثرية والتاريخية، بالإضافة إلى التنوع الجغرافي والبيئي مع امتزاجها بثقافات منوعة، مشيرا إلى أن البرنامج يوفر رحلات إلى المناطق، وهي فرصة للشباب للتعرف على تلك المقومات واكتشاف غنى الوطن وبعده الحضاري والتنموي.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٥٤) صفحة (٤) بتاريخ (٣١-١٢-٢٠١٦)