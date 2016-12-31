«تعليم الشرقية» تختتم برنامج «تمكين» لمعلمي العلوم والرياضيات

اختتمت إدارة تعليم المنطقة الشرقية أمس الأول برنامج التطوير المهني المتمازج لمعلمي الرياضيات والعلوم «تمكين» في مرحلته الأولى، بالشراكة مع شركة تطوير للخدمات التعليمية، وذلك بحضور المساعد للشؤون التعليمية رئيس اللجنة الإشرافية للبرنامج الدكتور سامي العتيبي، ورئيس اللجنة التنفيذية مدير إدارة التدريب والابتعاث شوقي باوزير، ونائب رئيس اللجنة عبدالله آل مقبل، وبحضور أعضاء اللجنة مدير إدارة الإشراف ممدوح فتح الدين، ومدير العلاقات العامة والإعلام سعيد الباحص، والرئيس العام لمجموعة الحصان للتعليم والتدريب رشيد الحصان.

وأشار مساعد مدير إدارة التدريب والابتعاث بـ»تعليم الشرقية» منسق البرنامج زياد الشمري أن البرنامج الذي استمرت فعالياته ستة أسابيع في مقر مركز الأمير محمد بن فهد لتنمية الشباب بالدمام، انتظم به 90 معلماً ممثلين لعدد من مدارس المنطقة. لافتا إلى أن البرنامج تضمن عديداً من الأهداف الاستراتيجية للوزارة، وتم إعداده وفق أعلى متطلبات ومعايير برامج التطوير المهني للمعلمين من خلال مشاركة 100 خبير تعليمي وطني ودولي.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٥٤) صفحة (٥) بتاريخ (٣١-١٢-٢٠١٦)