قدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية دعماً لمستشفيات تعز بالمشتقات النفطية، حيث وصلت يوم أمس الشحنات إلى المستشفيات لتستأنف عملها، وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.
وأوضحت نائبة مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بتعز الدكتورة إيلان عبدالخالق أن مادة الديزل المخصصة لمستشفيات المظفر و الجمهوري و السويدي وصلت، مشيرة إلى أنه تم الترتيب لتقديم مادة الديزل لكل مستشفيات المدينة شهرياً وبشكل مستمر حسب الكميات المخصصة لكل مستشفى، وأن الكميات الخاصة بمستشفى الثورة في طريقها للوصول إلى تعز في وقت قريب.
وتقدمت الدكتورة إيلان بالشكر للمركز، مفيدة أن هذه المساعدة ستساهم في إعادة تشغيل المستشفيات المستهدفة.
مركز الملك سلمان للإغاثة يدعم مستشفيات تعز بالمشتقات النفطية
قدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية دعماً لمستشفيات تعز بالمشتقات النفطية، حيث وصلت يوم أمس الشحنات إلى المستشفيات لتستأنف عملها، وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.
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