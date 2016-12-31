الشؤون الدينية في «الحرس الوطني» تشيد بأداء «زمزم» في خدمة المرضى

أشاد مدير الشؤون الدينية بوزارة الحرس الوطني عبدالله الغامدي بجهود جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية الخيرية ومسيرتها في خدمة المرضى.

جاء ذلك لدى زيارته رفقة مدير المسؤولية الاجتماعية بمجموعة «سدكو» الدكتور كمال عبدالعال، مقر الجمعية، حيث أبديا سعادتهما بجهود الجمعية وأنشطتها في المجال الصحي التطوعي، مشيدين بحضور الجمعية الفاعل على مستوى الجمعيات الخيرية السعودية.

واطلع الزائران على أبرز مشاريع الجمعية وأقسامها والبرامج التي تقدمها لخدمة المرضى المحتاجين وطريقة سير عملها، إلى جانب تعريفهما بالعيادة المتنقلة وما تقدمه الجمعية لخدمة المرضى في القرى والهجر البعيدة في المنطقة، كما شاهدا فيلماً وثائقياً عن الخدمات التي تقدمها الجمعية.

واختتمت الزيارتان بالإشادة بجهود الجمعية وشكر المسؤولين والعاملين في الجمعية على ما يبذلونه من جهود لخدمة المرضى.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٥٤) صفحة (٤) بتاريخ (٣١-١٢-٢٠١٦)