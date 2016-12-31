أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمراً بنقل التوأم المصري الملتصق (منة ومي) ابنتي إسلام صقر رمضان حسن، من مصر إلى مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض لإجراء الفحوصات اللازمة لهما وإمكانية فصلهما، حيث يشترك التوأم بمنطقة الرأس من جهة الخلف وتشتركان في بعض الأغشية والأوردة حول المخ.

أوضح ذلك المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، قائلاً إن هذه اللفتة الأبوية والإنسانية لخادم الحرمين الشريفين تعد امتداداً لمواقفه النبيلة والعظيمة تجاه العمل الإنساني وخدمة المحتاجين من أبناء هذا الوطن الغالي ومن الدول العربية والإسلامية والصديقة والمستمدة من تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف.

وكانت آخرعملية فصل للتوائم المتلصقة أجريت للتوأم السوداني رماح ووضاح ابنيي هارون إسحاق، وهي تحمل الرقم 42 في سلسلة العمليات التي أجريت بنجاح في المملكة خلال 22 سنة.

وكان التؤأم متصلان بالبطن والحوض ولكل منهما طرف سفلي واحد ويشتركان في الطرف ثالث مشوه، ويبلغ وزنهما مجتمعا 18 كيلوجراماً، واستغرقت العملية 11 ساعة ومرت بتسع مراحل وانتهت قبل الوقت المقرر لها، بمشاركة نحو 30 مختصاً في التخدير وجراحة الأطفال والتجميل والعظام والمسالك البولية والتمريض والفنيين.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٥٤) صفحة (٢) بتاريخ (٣١-١٢-٢٠١٦)