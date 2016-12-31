اختتمت فعاليات الحملة التوعوية “افحصي.. وطمنينا” بمحافظة القطيف، التي نظمتها جمعية السرطان السعودية في مجمع الستي مول بالقطيف. وأكد رئيس العلاقات العامة والإعلام بجمعية السرطان السعودية “فرع القطيف” الدكتور عبدالعزيز الجامع، أهمية الفحص بتقنية أشعة الماموجرام سنوياً للسيدات من عمر الأربعين، “وتحت الأربعين في حال وجود تاريخ عائلي بالإصابة”، مشيراً إلى أن نسبة الإصابة بسرطان الثدي بين السيدات تعد الأولى من بين أنواع السرطانات حسب الإحصاءات. مما يذكر أن المركبة المعدة للفحص عن طريق أشعة “الماموغرام” ستكون الأسبوع المقبل، في مركز صحي سنابس بمحافظة القطيف لأسبوعين، حيث تستقبل جميع النساء من جميع المناطق.
اختتام فعاليات الحملة التوعوية «افحصي .. وطمنينا»
نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٥٤) صفحة (٤) بتاريخ (٣١-١٢-٢٠١٦)
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