محاضرات في الجموم لمعالجة الفكر الضال

ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة، ممثلا في إدارة الدعوة والإرشاد خلال الفترة من 3 ربيع الآخر الجاري إلى 3 رمضان المقبل، عددًا من المحاضرات التوعوية في مساجد وجوامع محافظة الجموم، تهدف إلى معالجة الفكر الضال ومحاربته. وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بالفرع سمير خيري، أن أولى هذه المحاضرات ستقام في الجامع الكبير بعد صلاة المغرب بتاريخ 3 /4 / 1438هـ، وسيلقيها إبراهيم الحازمي بعنوان (كتاب شرح أصول التفسير)، وسيلقي فيصل عبدالله العمري محاضرة بعنوان (نعمة الأمن في بلادنا)، وذلك بجامع سدر بحي الجموم يوم 3 /4 /1438هـ بعد صلاة المغرب. وستتوالى المحاضرات تباعا حتى نهاية البرنامج. ومن بين مواضيع المحاضرات، (التحذير من خطر الخوارج)، (السمع والطاعة لولاة الأمر منهج رباني) و(السعادة الحقيقية) و(الجنة بغية المتقين) و(شرح كتاب عمدة الفقه) و(حقيقة التقوى) و(خطر الغيبة) و(سلامة الصدور) وغيرها من المواضيع.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٥٤) صفحة (٣) بتاريخ (٣١-١٢-٢٠١٦)