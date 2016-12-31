تفقد وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للرعاية والأسرة عبدالحكيم الشهراني فروع مكاتب العمل والتنمية الاجتماعية بالطائف، رافقه مجموعة من المسؤولين بالوزارة، ومدير مكاتب العمل والتنمية الاجتماعية بالطائف حسين العبادي. واطلع الشهراني على سير العمل بالدور الإيوائية، وكفاءة المباني والخدمة المقدمة بها، كما تفقد أحوال النزلاء بالدور وآلية عمل القائمين على ذلك. كما اطلع أيضا على خطة الطوارئ بكافة فروع الطائف وشكر الفريق القائم عليها.
وشدد وكيل الوزارة على ضرورة تكثيف ورش العمل التي من شأنها تحسين بيئة العمل، وزيادة ترابط الموظفين بمدير المنظومة، ليتم الارتقاء بالعمل إلى الأفضل.
وكيل «العمل» للرعاية والأسرة يتفقد «مكاتب الطائف»
تفقد وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للرعاية والأسرة عبدالحكيم الشهراني فروع مكاتب العمل والتنمية الاجتماعية بالطائف، رافقه مجموعة من المسؤولين بالوزارة، ومدير مكاتب العمل والتنمية الاجتماعية بالطائف حسين العبادي. واطلع الشهراني على سير العمل بالدور الإيوائية، وكفاءة المباني والخدمة المقدمة بها، كما تفقد أحوال النزلاء بالدور وآلية عمل القائمين على ذلك. كما اطلع أيضا على خطة الطوارئ بكافة فروع الطائف وشكر الفريق القائم عليها.
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