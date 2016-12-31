أقامت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية لأحياء (السلمانية والمحمدية والمعلمين) بمحافظة الأحساء أمس الأول فعاليات برنامج نادي الحي الشبابي تحت شعار «سواعد شبابية»، الذي تقدمه اللجنة، بالشراكة المجتمعية مع مؤسسة الراجحي الإنسانية، وشركة الخبرات الذكية، بمشاركة 40 طالباً من المرحلة الثانوية، وانطلق قبل 13 أسبوعا. وتضمن البرنامج عديداً من الفعاليات منها الدورات التدريبية وورش العمل والمهمات الأدائية والزيارات العلمية والأنشطة الرياضية، منها برنامج «رحلة الهدف» الذي قدمه فهد الدوسري، ، وبرنامج «تيدكس» الذي شارك فيه الدكتور عبدالمحسن الملحم من مستشفى الأطفال بالأحساء والمهندس بداح الدوسري ويهدف إلى تشجيع المشاركين على طرح التجارب الإبداعية في مجال تطوير الهوايات والمواهب والقدرات وتنمية مهاراتهم في العرض والإلقاء، وغيرها من البرامج.
فعاليات «سواعد شبابية» في أحياء الأحساء
نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٥٤) صفحة (٥) بتاريخ (٣١-١٢-٢٠١٦)
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