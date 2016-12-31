اتساع الاحتفاء بالانضمام العماني: تعزيز لسياسة المملكة ووحدة الصف

منذ الأربعاء؛ لم تنقطع الحفاوة بقرار سلطنة عمان الانضمام إلى التحالف الإسلامي العسكري الذي تقوده المملكة ضد الإرهاب.

وعبَّرت بياناتٌ وتصريحاتٌ عدَّة عن هذه الحفاوة التي جسدتها في الوقت نفسه وسومٌ على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وأبدى المشاركون في وسوم “تويتر” ارتياحهم البالغ للخطوة العمانية، وأشاروا إلى اتساقها مع سياسة المملكة التي تشدد على أهمية تعزيز الصف الإسلامي والعربي والخليجي.

وشارك المغردون بكثافة في وسومٍ عن الانضمام العماني إلى التحالف الإسلامي، ونشروا صوراً للقيادة السعودية والسلطان قابوس بن سعيد.

وأعلنت وزارة الخارجية العُمانية أن مسقط قررت الانضمام إلى التحالف في سياق الفهم المشترك للدول الإسلامية وعلى وجه الخصوص دور وقيادة المملكة الشقيقة؛ لأهمية تحقيق السلام والأمن والاستقرار في المناطق التي يسودها العنف الإرهابي المسلح.

وأكدت الوزارة، في بيانٍ لها أمس الأول، أن “سلطنة عُمان سوف تبذل، وكما كانت على الدوام، كل الجهود مع الأشقاء والأصدقاء لتوفير بيئة إقليمية يسودها الأمن والسلام في هذه المرحلة التي يتوجب تعاون كل الأطراف لتحقيقها”.

وتلقى ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، رسالةً، الأربعاء، من الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع في سلطنة عمان، بدر بن سعيد البوسعيدي.

وحملت الرسالة، التي سلّمها السفير العماني لدى المملكة، إعلان سلطنة عمان الانضمام إلى التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب.

وثمّن ولي ولي العهد هذا الموقف.

وأعرب عن تقديره للقيادة في سلطنة عمان على دعم جهود المملكة في قيادة التحالف.

وكان الأمير محمد بن سلمان أعلن، في ديسمبر 2015، تأسيس التحالف الإسلامي، الذي بات يضم 41 دولة.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٥٤) صفحة (١) بتاريخ (٣١-١٢-٢٠١٦)