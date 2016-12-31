سحب ركامية على مرتفعات عسير وجازان

سماء غائمة جزئياً إلى غائمة اليوم على مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية، مع فرصة لتكون السحب الركامية على مرتفعات عسير وجازان، ولا يستبعد هطول أمطار خفيفة متفرقة على الأجزاء الشمالية للمملكة، كما يتوقع أن يتكون الضباب ليلاً على أجزاء من شمال وشرق المملكة.

في حين تكون حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 15-40 كم/ساعة وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف والجزء الشمالي يصل إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

بينما تكون الرياح على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.